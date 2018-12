Zona Azul em Salvador começa a receber nova sinalização

Com a implantação do Zona Azul Digital, a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) iniciou o trabalho de instalação da nova sinalização para orientar os condutores. As placas trazem a marca do Zona Azul Digital e também um QR Code. Ao apontar a câmera do celular para o símbolo, o condutor poderá saber quais empresas estão credenciadas para atuarem no sistema de pagamento virtual feito por aplicativos de celular. Com isso, ele pode baixar o aplicativo de sua escolha. São mais de 12 mil vagas espalhadas pela cidade.

A Transalvador está reorganizando áreas e horários dos estacionamentos públicos rotativos na cidade. As vagas de Zona Azul serão divididas apenas em dois tipos: a de curta duração e multi-hora. Nas vagas de curta duração, onde há maior rotatividade, o motorista pode deixar os veículos estacionados por até 2 horas. Nos espaços multi-hora, o motorista poderá deixar o veículo por até 2, 6 ou 12 horas. Neste caso, o condutor pode comprar o crédito no aplicativo ou a cartela referente ao período que deseja permanecer estacionado pagando o respectivo valor.

Não haverá alteração nos preços já cobrados atualmente, de R$3 por 2h, R$6 por 6h e R$9 por 12h. Durante a realização de eventos, a cobrança pode variar entre R$ 10 e R$ 20, dependendo da sinalização. “É muito importante que o condutor observe as regras de estacionamento sinalizadas nas placas. Fora do período estabelecido, ninguém está autorizado a cobrar naquela área”, alerta o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Müller. O condutor que se sentir intimidado por algum guardador clandestino pode acionar a autoridade policial.

A Transalvador também vai aumentar a quantidade de placas distribuídas pela capital baiana. Isso porque, futuramente, a presença do vendedor de cartelas de estacionamento Zona Azul não será mais obrigatória.

Mudança nos horários

Dentro desse processo de reorganização dos estacionamentos rotativos, em alguns locais da cidade o período de vigência dos espaços de Zona Azul será alterado. Um exemplo é a região da orla de Salvador. Nessa área da cidade, os estacionamentos passam a ser das 7h à meia-noite, em todos os dias da semana.

A mudança visa coibir a ação indevida de guardadores clandestinos que costumam cobrar valores abusivos dos condutores que utilizam a região. “Com isso, a Transalvador democratiza o espaço público e garante a comodidade de quem estaciona nas vagas Zona Azul disponíveis na cidade”, afirma Müller.

Cabe salientar que essa mudança na orla não se aplica ao trecho da Barra entre o Edifício Oceania e o Barra Center. Nesse local, o estacionamento em vagas de Zona Azul é permitido de segunda a quinta-feira, entre as 7h e a meia-noite. Nas sextas-feiras, os veículos podem ficar estacionados das 7h às 18h. Nos sábados, domingos e feriados, o estacionamento é proibido.

Idosos e pessoas com deficiência

averá também uma nova sinalização nas vagas de Zona Azul destinadas aos idosos e pessoas com deficiência física. Os motoristas credenciados pela Transalvador devem estacionar os veículos nas vagas respectivas ao tipo de credenciamento. Além de comprar os créditos normalmente pelo aplicativo ou com algum guardador credenciado, como qualquer outro condutor, eles devem deixar à mostra a credencial emitida pelo órgão municipal de trânsito.