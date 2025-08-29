Acesse sua conta
Como denunciar violência? Palestra orienta mulheres em São Sebastião do Passé

O evento contou com a presença da juíza Andrea Tostes e da investigadora Isabela Reis para explicar os caminhos legais e os procedimentos de investigação que se seguem após uma denúncia

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 11:40

Evento em São Sebastião do Passé promoveu roda de conversa sobre violência doméstica
Evento em São Sebastião do Passé promoveu roda de conversa sobre violência doméstica Crédito: Divulgação/Pref. Bastião

Uma ação conjunta entre a Prefeitura Municipal, o Poder Judiciário e a Polícia Civil levou informação e apoio a mulheres de São Sebastião do Passé. A Secretaria Municipal de Assistência Social e o CRAS Alegre promoveram uma roda de conversa sobre violência doméstica que contou com a presença da juíza Andrea Tostes e da investigadora Isabela Reis. O evento foi direcionado a mulheres de comunidades da região, com o objetivo de conscientizar e incentivar a denúncia contra agressores.

A presença da juíza Andrea Tostes e da investigadora Isabela Reis serviu para explicar os caminhos legais e os procedimentos de investigação que se seguem após uma denúncia. Elas falaram sobre a importância de as vítimas saberem identificar os diferentes tipos de violência, que vão além da agressão física, incluindo a psicológica, moral, patrimonial e sexual, para que possam buscar ajuda de forma mais assertiva.

O público do encontro foi composto por mulheres que integram os Grupos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) das comunidades de Pinheiro, Palmeira e Curralinho. Segundo Juliane Lisboa, coordenadora do CRAS Alegre, o objetivo transcende a informação, buscando transformar as participantes em agentes de mudança.

"Esse tipo de atividade tem o objetivo de informar, conscientizar e através de ações preventivas inibir, prevenir e combater a violência contra as mulheres no âmbito doméstico e social", explicou a coordenadora. "As participantes puderam compartilhar experiências e obter conhecimentos que podem contribuir para que se sejam promotoras de mudança no meio social", completou Lisboa.

A ideia é que, munidas de conhecimento, essas mulheres possam não apenas se proteger, mas também ajudar outras amigas, vizinhas e familiares que possam estar vivendo em um ciclo de violência, fortalecendo a comunidade como um todo. O evento reforça o papel estratégico dos Centros de Referência de Assistência Social como porta de entrada para políticas públicas e como um espaço seguro para o acolhimento de pessoas em vulnerabilidade.

*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial

