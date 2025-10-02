Acesse sua conta
Vagas para PCDs em Feira de Santana crescem mais de 700% em setembro

Oferta de vagas passou de apenas 37 em agosto para 326 no último mês

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 18:04

Foram disponibilizadas 326 vagas para PCDs, contra apenas 37 em agosto, um aumento expressivo de 781%
Crédito: Valto Novaes/Divulgação Prefeitura Feira

A Casa do Trabalhador de Feira de Santana alcançou um marco histórico na inclusão de Pessoas com Deficiência (PCDs) no mercado de trabalho formal em setembro. O órgão, vinculado à Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (Settdec), registrou um salto de 781% na oferta de vagas para PCDs em Feira de Santana, passando de apenas 37 em agosto para 326 no último mês. O resultado foi impulsionado pela realização do "Dia D", uma ação que concentrou oportunidades exclusivas para este público.

Apesar de uma leve queda de 5,7% nas vagas tradicionais — que passaram de 686 em agosto para 647 em setembro —, o aumento expressivo na oferta para PCDs mais do que compensou essa retração. No total, a Casa do Trabalhador de Feira de Santana disponibilizou 973 oportunidades de emprego no mês, um crescimento geral de 34,6% em comparação com as 723 vagas ofertadas em agosto.

O número de atendimentos ao público também registrou um avanço significativo de 31,4%, saltando de 2.735 em agosto para 3.596 em setembro. Segundo a direção do órgão, a expansão é resultado direto das ações externas, como os mutirões de serviços realizados nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade.

Essas iniciativas levaram os serviços da Casa do Trabalhador diretamente para as comunidades, facilitando o acesso da população. Entre os atendimentos, destacam-se o suporte para a emissão da Carteira de Trabalho Digital (202), atividades de qualificação profissional (146) e outros 189 atendimentos externos diversos. Outro indicador positivo foi a redução na procura pelo seguro-desemprego. O número de solicitações caiu 3,7%, passando de 448 em agosto para 431 em setembro.

*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial

