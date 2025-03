PESQUISA

Avaliação negativa da gestão do presidente Lula cresce e chega a 50,8%

Levantamento do instituto AtlasIntel foi divulgado nesta sexta-feira (7)

A popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sofreu mais um revés nesta sexta-feira (7). Uma pesquisa divulgada pelo instituto AtlasIntel aponta que a avaliação negativa do governo do petista cresceu entre janeiro e fevereiro deste ano. Segundo o levantamento, 50,8% consideram a gestão ruim ou péssima. Antes o índice era de 46,5%, o que representa um crescimento de 4,3 pontos porcentuais. >