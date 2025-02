ÔNIBUS

Bruno Reis diz que prefeitura vai reativar linhas de ônibus, apesar do governo impor cortes

Prefeito já solicitou ao novo secretário da mobilidade Pablo Reis, que retorne as linhas que tiverem demanda

O prefeito de Salvador Bruno Reis (União Brasil) afirmou que vai manter a reativação de linhas de ônibus na capital baiana. Segundo o mandatário, a retirada dos trajetos seria uma imposição do governo estadual visando a integração dos ônibus com o metrô. >

“Estamos fazendo isso de forma técnica, sem misturar com a política, como meus adversários fizeram de forma desleal na última eleição. Querem culpar a prefeitura pela integração, que é exigência do governo, e ficam nos pressionando e pedindo ao Ministério Público para nos processar, para integrarmos mais linhas e vai para a televisão nos culpar por isso. Isso é deslealdade, é agir de forma leviana”, falou. >

O prefeito também disse que já solicitou ao novo secretário da mobilidade Pablo Reis, que retorne as linhas que tiverem demanda. “Eu já disse a Procuradoria que se tem um processo que eu responderei com muito orgulho, é esse. Tenho 25 anos de vida pública e nunca tive uma denúncia e nem respondi nenhum inquérito, mas quero ser processado por reestabelecer linhas que foram integradas por exigência do contrato-programa com o governo estadual”, completou. >