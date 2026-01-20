POLÍTICA

Data de posse do substituto de Alan Sanches na Alba é definida; saiba mais

A convocação para o ato de assunção do mandato foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo

Pombo Correio

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 15:41

Sede da Assembleia Legislativa da Bahia Crédito: Ascom Alba/ Agência Alba

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) marcou para a próxima quinta-feira (22) a posse do deputado estadual Luciano Ribeiro (União Brasil), que retorna à Casa para ocupar a vaga deixada após o falecimento do parlamentar Alan Sanches (União Brasil).

A convocação para o ato de assunção do mandato, assinado pela presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo desta terça-feira (20). Durante a solenidade, que será realizada no gabinete da presidência, o mais novo deputado fará o juramento de cumprir a Constituição Estadual e a assinatura do termo de posse.

Advogado formado pela Faculdade de Direito Teófilo Otoni em 1983, Luciano Ribeiro ficou como primeiro suplente do União Brasil na Alba nas eleições de 2022, quando recebeu 63.640 votos. Nascido e criado em Caculé, ele comandou o município entre 2005 e 2012, pelo então partido Democratas. Entre 2003 e 2014, foi presidente da sigla na cidade. Em 2014, foi eleito deputado estadual, também pelo DEM.

Em 2023, atuou por seis meses como secretário municipal da Ordem Pública em Salvador, mas deixou o cargo para se dedicar a projetos profissionais e pessoais, conforme informou ao prefeito Bruno Reis (União Brasil) à época.

Na Alba, Luciano Ribeiro foi vice-presidente da Comissão Especial de Assuntos Territoriais e Emancipação (entre 2015 e 2017) e das comissões de Constituição e Justiça (2016) e de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle (2017).