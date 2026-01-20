Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Data de posse do substituto de Alan Sanches na Alba é definida; saiba mais

A convocação para o ato de assunção do mandato foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 15:41

Sede da Assembleia Legislativa da Bahia
Sede da Assembleia Legislativa da Bahia Crédito: Ascom Alba/ Agência Alba

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) marcou para a próxima quinta-feira (22) a posse do deputado estadual Luciano Ribeiro (União Brasil), que retorna à Casa para ocupar a vaga deixada após o falecimento do parlamentar Alan Sanches (União Brasil).

A convocação para o ato de assunção do mandato, assinado pela presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo desta terça-feira (20). Durante a solenidade, que será realizada no gabinete da presidência, o mais novo deputado fará o juramento de cumprir a Constituição Estadual e a assinatura do termo de posse.

Luciano Ribeiro

Luciano Ribeiro é primeiro suplente do União Brasil na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) por Reprodução
Ribeiro foi prefeito de Caculé por dois mandatos por Reprodução
Luciano Ribeiro é advogado por Reprodução
Foi deputado estadual pelo DEM em 2014 por Reprodução
Luciano Ribeiro lamentou a morte de Alan Sanches nas redes sociais por Reprodução
Luciano Ribeiro por Reprodução
Luciano Ribeiro por Reprodução
1 de 7
Luciano Ribeiro é primeiro suplente do União Brasil na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) por Reprodução

Advogado formado pela Faculdade de Direito Teófilo Otoni em 1983, Luciano Ribeiro ficou como primeiro suplente do União Brasil na Alba nas eleições de 2022, quando recebeu 63.640 votos. Nascido e criado em Caculé, ele comandou o município entre 2005 e 2012, pelo então partido Democratas. Entre 2003 e 2014, foi presidente da sigla na cidade. Em 2014, foi eleito deputado estadual, também pelo DEM.

Em 2023, atuou por seis meses como secretário municipal da Ordem Pública em Salvador, mas deixou o cargo para se dedicar a projetos profissionais e pessoais, conforme informou ao prefeito Bruno Reis (União Brasil) à época.

Na Alba, Luciano Ribeiro foi vice-presidente da Comissão Especial de Assuntos Territoriais e Emancipação (entre 2015 e 2017) e das comissões de Constituição e Justiça (2016) e de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle (2017).

Foi também titular das comissões: Infra-estrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo (2015-2016); Especial da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol) Porto Sul (2015-2017); Especial da Promoção da Igualdade (06/2016-08/2017); Constituição e Justiça (2015-2017); e membro da Comissão de Análise de Projetos de Lei de Deputados, Especial de Assuntos Territoriais e Emancipação (2017-2018).

Mais recentes

Imagem - Violência em Ipiaú: deputado lamenta sete mortes em 48 horas e cobra resposta do governo

Violência em Ipiaú: deputado lamenta sete mortes em 48 horas e cobra resposta do governo
Imagem - Políticos baianos lamentam morte do deputado estadual Alan Sanches: 'A Bahia está de luto'

Políticos baianos lamentam morte do deputado estadual Alan Sanches: 'A Bahia está de luto'
Imagem - Alba decreta luto de três dias após morte de Alan Sanches

Alba decreta luto de três dias após morte de Alan Sanches

MAIS LIDAS

Imagem - Quem são os técnicos de enfermagem presos por matar três pacientes com desinfetante em UTI de hospital
01

Quem são os técnicos de enfermagem presos por matar três pacientes com desinfetante em UTI de hospital

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
02

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Nova Rodoviária de Salvador começa a operar, mas deixa comerciantes informais da antiga à deriva
03

Nova Rodoviária de Salvador começa a operar, mas deixa comerciantes informais da antiga à deriva

Imagem - Polícia Militar remove barricadas feitas por criminosos em bairro de Salvador
04

Polícia Militar remove barricadas feitas por criminosos em bairro de Salvador