TRAMA GOLPISTA

Em primeiro encontro com Alexandre de Moraes, Bolsonaro diz que 'não vai lacrar'

Interrogatório do ex-presidente está marcado para a tarde desta segunda-feira (9)

Os interrogatórios de oito réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), começam a partir da tarde desta segunda-feira (9) e irão colocar pela primeira vez o chamado “núcleo crucial” da trama golpista frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente, que vem convocando apoiadores a acompanhar a sessão, disse na sexta-feira que não irá “lacrar” em seu depoimento à Corte. As informações são do jornal O Globo.>