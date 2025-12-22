Acesse sua conta
Lula indica baiana Margareth Costa para vaga do TST

Quem é Margareth Costa indicada pelo presidente Lula para vaga do Tribunal Superior do Trabalho?

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 13:09

O Presidente Lula indica a desembargadora baiana Margareth Costa para o TST. Após figurar na lista exclusiva de mulheres definida pela Corte, a magistrada do TRT-BA foi a escolhida pela Presidência da República para a vaga de ministra. 

Reprodução Crédito: Redes Sociais

Com uma trajetória consolidada pela vasta experiência na magistratura da Justiça do Trabalho, a desembargadora Margareth Costa agora enfrenta o rito de aprovação no Legislativo. O próximo estágio decisivo desse processo será a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, etapa obrigatória para validar sua indicação ao TST.

Em nota postada no Instagram do Tribunal Regional do Trabalho, eles parabenizaram a desembargadora e ressaltaram a decisão do presidente.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Lula sanciona lei que torna Ilhéus capital nacional da rota do cacau e do chocolate

Lula diz que Zezé Di Camargo fez 'cretinice' ao atacar SBT

'Se tiver filho meu envolvido nisso, será investigado', diz Lula sobre fraude do INSS

Tags:

Lula Brasil

