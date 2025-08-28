Acesse sua conta
Pesquisa aponta Lula atrás de Tarcísio em segundo turno

Levantamento também apontou empate do petista em um cenário com o ex-presidente Jair Bolsonaro

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Monique Lobo

  • Estadão

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 18:21

Lula e Tarcísio de Freitas
Lula e Tarcísio de Freitas Crédito: Ricardo Stuckert/Presidência da República

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno das eleições de 2026, de acordo com a Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira (28). Tarcísio teria 48,4% das intenções de voto contra 46,6% de Lula.

De acordo com o limite da margem de erro do instituto, de um ponto porcentual, os dados configuram um empate técnico. O petista também empata, dessa vez numericamente, em um cenário com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com 48,3% para ambos.

Bolsonaro ficou à frente de Lula numericamente quando o cenário apresentado aos entrevistados era se a eleição de 2022 fosse hoje. O ex-presidente ficou com 45,4% e o atual com 44,6%. Lula, no entanto, ficou a frente no cenário de disputa com a ex-primeira dama Michele Bolsonaro (PL), com 48,8% contra 47,9%.

Em todos os outros cenários, o petista ficou à frente com uma margem confortável. Contra Ratinho Jr. (PSD), governador do Paraná, ele teria 46,9% das intenções de voto ante 41,1%. No embate com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), registraria 47,1% contra 40,9%.

O mesmo aconteceria em um cenário contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), por 46,7% a 40,3%. Contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), foi registrada a maior vantagem: 47,2% a 24,9%.

Primeiro turno

Apesar de liderar em todas as simulações nos cenários de primeiro turno, o presidente Lula teve uma queda comparada a julho. Quando comparado a Tarcísio, ele aparece com 44,1% das intenções de voto - em julho era 48,5%. Já o governador de São Paulo fica com 31,8%, com um recuo também frente aos 33% de juhlo. Os demais nomes alcançam juntos 16,7%.

Foram entrevistadas 6.238 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 20 e 25 de agosto, de forma aleatória e online. A margem de erro é de um ponto porcentual, com nível de confiança de 95%.

