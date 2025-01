CERIMÔNIA DE POSSE

Prosperidade das famílias será prioridade em segundo mandato, diz Bruno Reis

Prefeito reeleito foi empossado nesta quarta-feira (1), na Câmara Municipal da capital baiana

Millena Marques

Publicado em 1 de janeiro de 2025 às 19:00

Bruno Reis (União Brasil) é empossado nesta quarta-feira (1) Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

O prefeito reeleito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), afirmou que a primeira prioridade do segundo mandato será a prosperidade das famílias soteropolitanas. A afirmação foi feita durante a cerimônia de posse que ocorreu nesta quarta-feira (1), na Câmara Municipal da capital baiana.

Em seu discurso, Bruno relembrou as palavras ditas na cerimônia de posse do primeiro mandato. "Mesmo sendo eleito com 64% dos votos, havia naquela estreia de primeiro mandato uma expectativa muito grande de como seria o meu trabalho. Inclusive de minha parte. Naquele momento, eu estava realizando um sonho que trazia comigo desde os meus 20 anos de idade", disse.

Segundo o prefeito reeleito, o foco do primeiro mandato foi, inicialmente, a urgência para salvar vidas. Bruno Reis assumiu o Palácio Thomé de Souza em 2021, quando a pandemia da Covid-19 era a maior preocupação dos governos. "No primeiro mandato, entendemos o peso do momento histórico. E não nos deixamos levar pela adversidade. Escolhemos conduzir o destino de Salvador pelo trabalho e pela fé", continuou.

Agora, Bruno Reis prometeu que reforçará a atenção às necessidades do povo e garantiu que fará um segundo mandato ainda melhor que o primeiro. “Nós precisamos aumentar os suportes necessários para que cada um possa construir seu próprio futuro, desenvolver seus talentos, ter uma vida digna que permita realizar seus sonhos. A partir dos passos que já demos, podemos enfrentar com mais força os gargalos que dificultam as famílias de prosperarem”, disse, ao assegurar que a capital baiana continuará avançando.

“Que fique claro mais uma vez: não nos deixaremos levar por adversidades. Seguiremos escolhendo o destino de Salvador e o seu lugar no Brasil e no mundo. Como faremos essa escolha? Reconhecendo o que as pessoas sentem hoje. As famílias mais pobres sentem cada vez mais a dor do custo de vida. Os mais jovens estão preocupados com seu futuro e o futuro do planeta. Os mais velhos, com sua saúde e bem-estar. As empresas se sentem pressionadas pelas incertezas econômicas. E todos nós sofremos pela falta de paz”, disse Bruno Reis.

O gestor também incluiu como prioridades para a gestão 2025-2028 mobilidade, saúde e segurança. No primeiro tópico, Bruno lembrou da entrega do BRT. “Já começamos a reestruturar o sistema, como prometi na campanha. Estamos implantando novas linhas (de ônibus convencionais), vamos seguir renovando a frota, atingir 100% dos ônibus com ar-condicionado e melhorar a integração ônibus-metrô-BRT e o novo BRS”, disse.

Embora a segurança pública seja de responsabilidade do governo estadual, conforme a Constituição, a prefeitura criará uma plano municipal com o objetivo de diminuir os índices de criminalidade na cidade.

“Esse plano vai tornar a Prefeitura mais operacional em vigilância ostensiva e mais forte no auxílio às polícias em investigação e em inteligência. A falta de segurança afeta todos os bairros e as pessoas de todas as idades. Ela é apontada pela opinião pública como o principal problema de Salvador”.