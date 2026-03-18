POLÍTICA

Republicanos quer dobrar bancada: Angelo Coronel revela metas para eleições de 2026

Senador, que disputará a reeleição no pleito deste ano, falou sobre os objetivos durante entrevista à rádio BandNews FM

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 18 de março de 2026 às 15:59

Angelo e Diego Coronel se filiam ao Republicanos Crédito: Divulgação

O senador Angelo Coronel, que se filiou nesta terça-feira (17) ao Republicanos, falou, nesta quarta-feira (18), sobre as metas do partido ao qual passou a integrar.

“O Republicanos é uma agremiação grande e esperamos dobrar a participação no Parlamento tanto federal quanto estadual. Hoje, o Republicanos tem três federais e três estaduais, e pretendemos dobrar essa participação. Estamos trabalhando para fazer seis federais e oito estaduais, para que o partido fique mais robusto”, declarou Angelo Coronel, em entrevista à rádio BandNews FM.

Além de Angelo Coronel, o deputado federal Diego Coronel, seu filho, também se filiou ao Republicanos. Segundo o senador, foi o próprio filho, inclusive, quem articulou a filiação da família ao partido, por meio do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos).