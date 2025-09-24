Acesse sua conta
Adolescente é apreendido após furtar canetas emagrecedoras em farmácia de Ondina

Foram encontradas 17 canetas emagrecedoras com o garoto

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 11:19

Pague Menos da Rua Sabino Silva
Pague Menos da Rua Sabino Silva Crédito: Reprodução/Google Street View

Um adolescente de 15 anos foi apreendido por furtar canetas emagrecedoras em uma farmácia na Rua Professor Sabino Silva, em Ondina, em Salvador. O caso ocorreu na noite de terça-feira (23).

O adolescente utilizou um simulacro de arma de fogo para cometer o delito, mas acabou sendo detido por seguranças do estabelecimento. Com o garoto, foram encontradas 17 canetas emagrecedoras.

Após os procedimentos legais, o jovem ficou à disposição da Vara da Infância e Juventude. O material foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

