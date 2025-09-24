Adolescente é apreendido após furtar canetas emagrecedoras em farmácia de Ondina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 11:19
Um adolescente de 15 anos foi apreendido por furtar canetas emagrecedoras em uma farmácia na Rua Professor Sabino Silva, em Ondina, em Salvador. O caso ocorreu na noite de terça-feira (23).
O adolescente utilizou um simulacro de arma de fogo para cometer o delito, mas acabou sendo detido por seguranças do estabelecimento. Com o garoto, foram encontradas 17 canetas emagrecedoras.
Após os procedimentos legais, o jovem ficou à disposição da Vara da Infância e Juventude. O material foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).