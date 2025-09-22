CODESAL

Bem-vinda, primavera: Confira previsão do tempo desta semana para Salvador

Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou informou meteorológico nesta segunda-feira (22)

Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:32

Céu nublado em Salvador Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A atuação uma massa de ar quente e seca manterá o tempo estável nesta semana. Entretanto, a passagem de uma frente fria aumentará a instabilidade, provocando chuvas e ventos intensos ao final de semana. As informações são da Defesa Civil de Salvador (Codesal). Nesta segunda (22) e terça-feira (23), a previsão é de céu parcialmente nublado, com temperaturas que vão variar entre 21ºC e 31ºC.

Na quarta-feira (24) e quinta-feira (25), a previsão é de parcialmente nublado, com 30% de chance de chuva, com temperaturas que vão variar entre 21ºC e 31ºC. Para sexta-feira (26), é previsto céu nublado a parcialmente nublado com chuvas moderadas, a qualquer hora do dia.

