Bem-vinda, primavera: Confira previsão do tempo desta semana para Salvador

Millena Marques
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:32
A atuação uma massa de ar quente e seca manterá o tempo estável nesta semana. Entretanto, a passagem de uma frente fria aumentará a instabilidade, provocando chuvas e ventos intensos ao final de semana. As informações são da Defesa Civil de Salvador (Codesal). Nesta segunda (22) e terça-feira (23), a previsão é de céu parcialmente nublado, com temperaturas que vão variar entre 21ºC e 31ºC.
Na quarta-feira (24) e quinta-feira (25), a previsão é de parcialmente nublado, com 30% de chance de chuva, com temperaturas que vão variar entre 21ºC e 31ºC. Para sexta-feira (26), é previsto céu nublado a parcialmente nublado com chuvas moderadas, a qualquer hora do dia.
Chuva em Salvador
No sábado (27), a previsão é céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade chuvas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. No domingo (28), o céu deve continuar parcialmente nublado. As temperaturas também devem variar entre 20°C (mínima) e 39°C (máxima).