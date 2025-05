FUNDADOR DO MONTE TABOR

Biografia de Dom Luigi Verzé é lançada nesta sexta-feira (30)

Evento acontece às 17h, no Museu de Arte da Bahia (MAB), em Salvador

Monique Lobo

Publicado em 29 de maio de 2025 às 16:12

D. Luigi Maria Verzé Crédito: Divulgação

A biografia de de Dom Luigi Maria Verzé, fundador do Monte Tabor - Centro Ítalo-Brasileiro de Promoção Sanitária, vai ser lançada nesta sexta-feira (30), às 17h, no Museu de Arte da Bahia (MAB), em Salvador. >

O livro "A Medicina de Deus" (Quarteto Editora), do autor Carmelo Mezzasalma, é um tributo à vida e obra do fundador da instituição, com reflexões sobre como sua trajetória pode inspirar os rumos da medicina contemporânea. Seguindo a palavra do Evangelho, “Ide, Ensinai e Curai”, a missão iniciada por Dom Luigi permanece fundamenta o Monte Tabor: assistência, ensino e pesquisa.>

“A medicina do futuro tem muito a aprender com os princípios deixados por Dom Luigi, especialmente no cuidado integral da pessoa humana, valorizando corpo, mente e espírito”, afirmou Laura Ziller, presidente do Monte Tabor. “O que ele sonhou e realizou aqui na Bahia transformou realidades. Hoje, nosso desafio é manter essa obra viva e atualizada para as novas gerações”, acrescentou.>

Livro "A Medicina de Deus" (Quarteto Editora), do autor Carmelo Mezzasalma Crédito: Divulgação

Desde a inauguração do Laboratório de Patologia Clínica e Toxicologia, em 1980, passando pela abertura do Hospital São Rafael, em 1990, até a criação de centros como o Ambulatório Social Luigi Verzé (2021), que já soma mais de 20 mil atendimentos gratuitos, a obra se consolidou como referência em cuidado integral, especialmente para populações vulneráveis.>

Além da assistência à saúde, o Monte Tabor também investe em educação profissional gratuita, com iniciativas como o Centro de Educação Profissional Ludovica. “Mais de 700 pessoas foram capacitadas só no ano passado. Muitos estavam desempregados e conseguiram se recolocar no mercado graças aos cursos que oferecemos”, explicou Ziller.>

Exposição>

Como parte das homenagens, também será lançada a exposição "Biografias Transfiguradas", que apresenta a trajetória de Dom Luigi, entrelaçada com a obra artística do médico e artista Tripoli Gaudenzi.>