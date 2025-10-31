Bope descarta risco de bomba no aeroporto de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 08:08
O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar, analisou o objeto suspeito encontrado no aeroporto de Salvador na manhã desta sexta-feira (31) e descartou as chances de ser uma bomba. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia, o item, na verdade, é um chaveiro de borracha e não apresenta riscos.
O item foi encontrado perto da área de desembarque mais cedo. O local foi isolado até cerca de 7h da manhã, quando uma equipe militar retirou o objeto para analisar a procedência.
O aeroporto funciona normalmente e não houve impactos na operação.