DEFESA CIVIL

Vai dar praia? Confira a previsão do tempo para Salvador neste fim de semana

Temperatura deve variar entre 20 °C e 32 °C

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 14:59

Praia de Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Os soteropolitanos que estão com saudade de um bom banho de mar nas praias da capital baiana terão o que comemorar neste fim de semana. De acordo com a previsão do tempo da Defesa Civil de Salvador (Codesal), o sábado (1º) e o domingo devem ser de tempo firme e ensolarado.

No sábado, a temperatura deve variar entre 21 °C e 32 °C, com céu claro ou parcialmente nublado ao longo de todo o dia. São esperados ventos de até 23 km/h, com umidade mínima de aproximadamente 20%.

No domingo, a umidade aumenta para cerca de 30%, enquanto as temperaturas oscilam entre 20 °C e 31 °C, mínima e máxima, respectivamente. O céu deve permanecer claro ou parcialmente nublado.

Final de semana na Bahia