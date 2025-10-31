Acesse sua conta
Vai dar praia? Confira a previsão do tempo para Salvador neste fim de semana

Temperatura deve variar entre 20 °C e 32 °C

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 14:59

Praias de Salvador aumentam a quantidade de banhistas com a chegada do sol
Praia de Salvador  Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Os soteropolitanos que estão com saudade de um bom banho de mar nas praias da capital baiana terão o que comemorar neste fim de semana. De acordo com a previsão do tempo da Defesa Civil de Salvador (Codesal), o sábado (1º) e o domingo devem ser de tempo firme e ensolarado.

No sábado, a temperatura deve variar entre 21 °C e 32 °C, com céu claro ou parcialmente nublado ao longo de todo o dia. São esperados ventos de até 23 km/h, com umidade mínima de aproximadamente 20%.

No domingo, a umidade aumenta para cerca de 30%, enquanto as temperaturas oscilam entre 20 °C e 31 °C, mínima e máxima, respectivamente. O céu deve permanecer claro ou parcialmente nublado.

Final de semana na Bahia

Confira a previsão do Inema para toda a Bahia

Previsão do tempo para domingo em todo o estado por Reprodução
Previsão do tempo para sábado em todo o estado por Reprodução
Previsão do tempo para domingo em todo o estado por Reprodução
Previsão do tempo para todo o estado no final de semana por Reprodução
1 de 4
Previsão do tempo para domingo em todo o estado por Reprodução

