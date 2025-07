MOTIVO TORPE

Briga em fila teria causado morte de cantor de pagodão e casal na Cidade Baixa

Triplo homicídio aconteceu por volta das 20h45 de terça-feira (1º)

O triplo homicídio que deixou um cantor de pagodão e um casal mortos na Vila Ruy Barbosa, na Cidade Baixa, em Salvador, foi resultado de uma briga na frente de um estabelecimento comercial. De acordo com fonte policial consultada pela reportagem, Leonardo Lucas Barreto Serpa, 23 anos, o Léo da banda Oh Original, teria se desentendido com Anderson de Oliveira Souza, 29, quando os dois estavam em uma fila na Rua Resende Costa, onde os dois moravam. >