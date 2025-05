DIA DO GARI

Caminhões recebem plotagem especial em homenagem a agentes de limpeza de Salvador

Ação foi realizada pela Prefeitura de Salvador durante entrega de novos caminhões coletores

Gilberto Barbosa

Publicado em 16 de maio de 2025 às 05:45

Thelma é uma das agentes homenageadas em campanha da Limpurb Crédito: Valter Pontes/Secom PMS

Todos os dias, um grupo de trabalhadores acorda com a missão de garantir a limpeza da cidade: os garis e margaridas. Diariamente, os mais de 4 mil profissionais que atuam em Salvador recolhem uma média de 5,2 mil toneladas de resíduos domiciliares e restos da construção civil. O trabalho da categoria é celebrado todo dia 16 de maio, quando é comemorado o ‘Dia do Gari’.>

Para marcar a ocasião, os trabalhadores foram homenageados com uma plotagem especial em cinco dos mais de 60 caminhões compactadores, usados na coleta de resíduos, entregues pela Prefeitura de Salvador na manhã desta quinta-feira (15). A entrega ocorreu na sede da Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb), na BR-324. >

“Esses profissionais são extremamente importantes para a nossa cidade. Temos uma relação de afeto e de carinho muito próxima a eles. Por isso, fiz questão de vir aqui tomar café com eles e entregar a renovação de mais de 60% da frota dos nossos caminhões compactadores”, destacou o prefeito Bruno Reis (União Brasil). >

Uma das homenageadas foi a agente de varrição Telma Almeida, 40 anos. Ela acorda todos os dias às 4h para sair de Paripe, onde mora, rumo ao bairro do Costa Azul. A rotina não a faz tirar o sorriso do rosto, que encanta quem passa pelo bairro. >

“Eu sinto orgulho de olhar para trás, ver tudo limpinho e dizer que fui eu que fiz. A consciência do dever cumprido fala mais alto do que qualquer outra coisa. Ser gari é ser valente e ser valente é não desistir e correr atrás porque as lutas vêm, mas se a gente desistir, não dá”, falou. >

Natural do município de Mutuípe, localizada no Vale do Jiquiriçá, ela veio para Salvador em busca de novas oportunidades e atua na Limpurb há cerca de oito anos. Cerca de quatro meses após começar na varrição da capital, ela precisou cuidar sozinha de seus três filhos, após o falecimento do pai deles. >

“Eles valorizam o meu trabalho porque sabem que eu sou pai e mãe e provejo o alimento de casa. Com o trabalho, eu consigo dar uma vida melhor para eles, com estabilidade e sem muita preocupação. Nesses anos, eu me tornei mais dona de mim e parei de me preocupar com o que os outros pensam ou falam”, relata. >

Ação é parte de campanha em homenagem ao dia do gari Crédito: Valter Pontes/Secom PMS

Outra que teve seu rosto plotado no caminhão é a agente de praia Luciane Ferreira, 50. Ela atua na Limpurb há cinco anos e acorda diariamente às 6h para atuar nas praias da Boca do Rio. “É um privilégio para gente essa comemoração ao Dia do Gari. É motivo de muito orgulho não só para mim como para toda minha família”, disse. >

Ao todo, mais de 200 veículos são utilizados na coleta de resíduos. Desses, 96 são caminhões compactadores, com os novos veículos compondo 60% da frota atual. O ato de quinta foi marcado por um café da manhã com a participação dos agentes de limpeza, do presidente da Limpurb, Carlos Augusto Gomes e de Bruno Reis, que destacou que o restante da frota de veículos também será renovado. >

“As empresas que prestam esse serviço têm por obrigação, ao longo do contrato, de chegar à totalidade dessa renovação. Isso permite que a gente tenha uma coleta de lixo com melhor qualidade, deixando a cidade mais limpa, mais bem cuidada para todos nós que aqui moramos e vivemos”, frisou. >

Bruno também reforçou a importância de a população descartar o lixo de maneira consciente. “Muitas pessoas se acostumaram a colocar o entulho na porta de casa e no canteiro central de algumas vias. Meu apelo é que a população tenha a consciência de colocando o lixo no local aquedado, na porta de casa, próximo do horário da coleta que ela ocorre, de forma programada”, alertou. >

O ‘Dia do Gari’ foi oficializado em 1962 para homenagear uma das profissões mais antigas do país. O termo “gari” é uma referência ao francês Pedro Aleixo Gary, fundador da primeira empresa de coleta de lixo urbano na cidade do Rio de Janeiro, em outubro de 1876. Nesta sexta-feira (16), a Limpurb apresenta a exposição “Valentes”, realizada no Shopping Piedade.>