Casal é preso em operação contra tráfico de drogas na Grande Salvador

Suspeitos foram capturados em São Sebastião do Passé e Simões Filho

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 08:01

Suspeitos foram capturados em São Sebastião do Passé e Simões Filho Crédito: Divulgação/PC-BA

Um casal investigado por envolvimento com o tráfico de drogas foi preso em uma ação realizada na quinta-feira (25), nos municípios de São Sebastião do Passé e Simões Filho, na Grande Salvador. A operação, deflagrada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), também resultou na apreensão de cocaína, maconha e diversos materiais utilizados para o preparo e a comercialização dos entorpecentes. 

O homem investigado foi interceptado em um carro de passeio, em São Sebastião do Passé, quando se deslocava até uma fazenda naquela cidade para realizar a entrega de entorpecentes. Durante a abordagem, os policiais encontraram dez pinos de cocaína e uma porção de maconha. O suspeito já vinha sendo monitorado por manter vínculos com um traficante conhecido na região, preso anteriormente em outra ação. Após ser detido, ele indicou o paradeiro de sua companheira, também investigada no esquema criminoso.

A mulher foi localizada e presa em uma residência no bairro Eucaliptos, em Simões Filho. No imóvel, foram encontrados 130 pinos de cocaína, três quilos de substâncias utilizadas para mistura e preparo da droga, duas máquinas de cartão e cerca de 400 pinos vazios, comumente usados para acondicionamento.

O casal foi conduzido à unidade policial. Participaram da operação equipes da 4ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes da Região Metropolitana de Salvador (4ª DTE/RMS) e da 3ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes da Região da Bahia de Todos os Santos (3ª DTE/BTS).

