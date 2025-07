OBSOLETO, NADA

“Celular na mão de idoso é perigo”, diz soteropolitana que não abre mão do telefone fixo

Aposentada aponta vantagens da telefonia fixa em comparação com a móvel, que já é 11 vezes maior em número de contratações em Salvador

Aos 88 anos, a aposentada Roselita Nunes ainda vive resquícios de uma rotina que só era possível antes dos anos 2000: só consome notícias pelo TV ou jornais físicos, sabe das horas através do relógio e conversa com pessoas que estão distantes apenas pelo ‘telefone retrô’. Tudo isso é possível porque ela não usa o celular e se tornou uma defensora incansável das ligações feitas pelas linhas de telefonia fixa. >

Entre os motivos para a queda da telefonia fixa, está o aumento e preferência do uso da telefonia móvel – 3,9 milhões de contratações somente em Salvador, segundo a Anatel – e os altos custos para a manutenção do serviço, que era feito através de cabeamento – quase sempre, por meio de fios de cobre – que são mais onerosos do que a fibra óptica, meio pelo qual é fornecido o serviço de internet e telefone móvel. >

Na casa da comunicadora Yasmim Oliveira, 23 anos, o telefone fixo há anos funciona com um defeito e não realiza chamadas – só recebe –, mas segue ocupando espaço na casa por insistência do pai. “Ele serve apenas para receber chamada. Meu pai não cancela para o caso de haver alguma emergência com a minha avó. Antes da memória dela ficar debilitada, esse era um dos números que ela sabia de cor. Além disso, é mais um jeito de falarem com a gente”, diz. >