VIOLÊNCIA

CEO do Paredão: quem era Kakay Britto, blogueira executada no Lobato

Com mais de 60 mil seguidores nas redes sociais, ela compartilhava viagens e vídeos de humor

Maysa Polcri

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 19:03

Kakay foi morta a tiros após ter a casa invadida no Lobato Crédito: Redes sociais

Famosa por organizar paredões no Subúrbio de Salvador, Kakay Britto, de 26 anos, foi executada dentro de casa, no bairro do Lobato, na madrugada desta quinta-feira (4). Ela acumulava mais de 60 mil seguidores nas redes sociais e compartilhava registros de viagens e vídeos de humor. Kakay de apresentava como CEO do Paredão dos Blogs.

Um dia antes de ser morta, a influenciadora fez uma postagem nas redes sociais lamentando a morte de um homem que teria ligações com a facção Bonde do Maluco. Por isso, moradores suspeitam que a execução tenha sido encomendada por criminosos do Comando Vermelho - organização criminosa que disputa o tráfico de drogas na capital baiana.

Em sua última publicação, Kakay lamentou a morte do amigo, que não teve a identidade confirmada. "Te amo para sempre", postou em um vídeo ao lado do amigo. "Vidas, amanhã apareço aqui. Não estou bem", disse em outro post. Kakay teve a casa invadida na Rua do Amparo, no Lobato.

Kakay Britto 1 de 13

As postagens de Kakay nas redes sociais incluem registros de viagens nacionais e internacionais. Em 2024, ela esteve no cruzeiro Numanice, organizado pela cantora Ludmilla. Ela também compartilhou registros de uma viagem no Chile. Os paredões organizados por ela no Subúrbio de Salvador também eram divulgados nas redes. As festas que duram ao longo da madrugada, com direito a som alto, seriam bancados pela facção Bonde do Maluco, como revelou o CORREIO.