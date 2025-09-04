Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso suspeito de estuprar adolescente de 13 anos na Bahia

Caso aconteceu na zona rural de Mutuípe, no centro-sul do estado

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 19:15

Delegacia Territorial de Mutuípe
Delegacia Territorial de Mutuípe Crédito: Feijão Almeida/GOVBA

Um homem de 31 anos foi preso na tarde da quarta-feira (3), suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos. O caso aconteceu na zona rural Mutuípe, no centro-sul da Bahia, em julho deste ano.

O suspeito morava com a vítima, e teria cometido o crime depois de ter chegado bêbado em casa. O delegado Felipe Ghiraldelli, titular da Delegacia Territorial de Mutuípe, disse ao g1 Bahia que o suspeito era casado com a irmã da vítima e passou a morar sozinho com ela após o fim do relacionamento.

O suspeito foi encaminhado para unidade policial, onde passou por exames de corpo de delito e segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Leia mais

Imagem - Pastor e criança são feitos reféns durante ação para capturar chefes do TCP

Pastor e criança são feitos reféns durante ação para capturar chefes do TCP

Imagem - Polícia desmantela laboratório clandestino de anabolizantes em Vilas de Abrantes

Polícia desmantela laboratório clandestino de anabolizantes em Vilas de Abrantes

Imagem - Ônibus tomba e deixa passageiros feridos em Feira de Santana

Ônibus tomba e deixa passageiros feridos em Feira de Santana

Mais recentes

Imagem - CEO do Paredão: quem era Kakay Britto, blogueira executada no Lobato

CEO do Paredão: quem era Kakay Britto, blogueira executada no Lobato
Imagem - Veja como ficam as linhas de ônibus durante os festejos do 7 de Setembro em Salvador

Veja como ficam as linhas de ônibus durante os festejos do 7 de Setembro em Salvador
Imagem - Drogas e cigarros eletrônicos são apreendidos na sede dos Correios em Salvador

Drogas e cigarros eletrônicos são apreendidos na sede dos Correios em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua