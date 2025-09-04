CRIME

Homem é preso suspeito de estuprar adolescente de 13 anos na Bahia

Caso aconteceu na zona rural de Mutuípe, no centro-sul do estado

Yan Inácio

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 19:15

Delegacia Territorial de Mutuípe Crédito: Feijão Almeida/GOVBA

Um homem de 31 anos foi preso na tarde da quarta-feira (3), suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos. O caso aconteceu na zona rural Mutuípe, no centro-sul da Bahia, em julho deste ano.

O suspeito morava com a vítima, e teria cometido o crime depois de ter chegado bêbado em casa. O delegado Felipe Ghiraldelli, titular da Delegacia Territorial de Mutuípe, disse ao g1 Bahia que o suspeito era casado com a irmã da vítima e passou a morar sozinho com ela após o fim do relacionamento.

O suspeito foi encaminhado para unidade policial, onde passou por exames de corpo de delito e segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.