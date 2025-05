DISPUTA DE CONHECIMENTO

Competição de empreendedorismo e tecnologia movimenta agência do Sebrae em Salvador

A terceira edição do Desafio Liga Jovem 2025 (DLJ3) acontece nesta terça-feira (27)

Monique Lobo

Publicado em 26 de maio de 2025 às 20:25

Evento acontece na Agência do Sebrae no Costa Azul Crédito: Divulgação

A maior competição de empreendedorismo e tecnologia voltada para estudantes de todo o país acontece nesta terça-feira (27), a partir das 16h, na Agência do Sebrae no Costa Azul, em Salvador. A terceira edição do Desafio Liga Jovem 2025 (DLJ3) vai reunir cerca alunos do Ensino Fundamental (8º ao 9º ano); Ensino Médio, Técnico, Profissional e Tecnológico; e da Educação Superior. >

A novidade da edição é a presença - na grande final - de equipes de todos os estados brasileiros, totalizando 405 alunos e 81 professores, com três equipes representadas por estado. Os vencedores nacionais do DLJ3 vão receber uma viagem internacional de até 10 dias, com tudo pago. Quem quiser participar pode se inscrever no site do projeto. >

Além do desafio, o evento conta com uma programação que se inicia às 13h, com destaque para o lançamento do Programa Empreendedorismo Inovador e do Hotel de Projetos, além da premiação do Concurso Ideias Inovadoras, fruto de uma parceria entre o IFBA e o Sebrae Bahia. >

Confira a programação completa:>

13h30 às 14h – Credenciamento>

14h às 14h30 – Abertura Institucional + Assinatura do Acordo Cooperação Técnica>

Luzia Motta (Reitora do IFBA)>

Jorge Khoury (Diretor Superintendente do Sebrae Bahia)>

Hyngrid Freitas (Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação – PRPGI)>

Janaina Neves (Gerente de Educação Empreendedora)>

14h30 às 14h45 – Projeto Empreendedorismo Inovador (IFBA e Sebrae) + Hotel de Projetos>

14h45 às 15h00 – Palestra com Laura Gurgel – "Do Sonho à Realidade: Transformando Ideias em Projetos Inovadores">

15h às 16h30 – Cerimônia de Premiação do Concurso Ideias Inovadoras>

16h30 às 16h40 – Case: PaceFree (IFBA Camaçari)>