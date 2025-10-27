SOL OU CHUVA?

Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

Chance de chuva é baixa

Esther Morais

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11:33

Farol da Barra Crédito: Crédito: Mauro Akin Nassor

A última semana de outubro em Salvador deve ser marcada por predominância de tempo firme, com sol e poucas pancadas de chuva. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a presença de uma massa de ar seco mantém o tempo estável na capital, embora ventos úmidos vindos do oceano Atlântico possam provocar chuva pontual em alguns momentos.

Nesta segunda (27) e terça-feira (28), a chance de precipitação é de 40%, com temperaturas variando entre 21°C e 30°C na segunda, e 20°C a 31°C na terça. O vento segue moderado, chegando a 26 km/h.

A tendência é de redução gradual da chuva a partir de quarta-feira (29), quando a probabilidade cai para 30%. Entre quinta (30) e sábado (1º), o índice fica ainda mais baixo, em torno de 20%, com máximas alcançando 31°C.

No domingo (2), o cenário deve ser de sol entre nuvens e baixa possibilidade de chuva - apenas 10% -, e a temperatura pode chegar aos 32°C, a maior da semana.

Mesmo com o predomínio do sol, a Codesal alerta que pancadas rápidas não estão descartadas, especialmente no período da tarde, por conta da umidade vinda do mar.