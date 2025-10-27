Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fundação oferece mutirão gratuito de glaucoma e catarata em Salvador

Ação ocorre no Ambulatório Médico Odontológico Eurípedes Barsanulfo (AMEB), em Piatã

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11:06

Mutirão de exames gratuitos de catarata e glaucoma
Mutirão de exames gratuitos de catarata e glaucoma Crédito: Divulgação/Lar Harmonia

A Fundação Lar Harmonia realiza o 23º Mutirão de Glaucoma e Catarata no próximo domingo (2), das 7h às 14h, no Ambulatório Médico Odontológico Eurípedes Barsanulfo (AMEB), em Piatã, em Salvador.

Ao todo, serão disponibilizadas 150 vagas para exames gratuitos de detecção de glaucoma e catarata, doenças oculares que, se tratadas precocemente, podem evitar a perda da visão. O agendamento já está aberto e pode ser feito no site oficial da fundação.

Mutirão de catarata será realizado em Salvador

Mutirão de exames gratuitos de catarata e glaucoma por Imagem: YAKOBCHUK VIACHESLAV | Shutterstock
Mutirão de exames gratuitos de catarata e glaucoma por Imagem: Andrey Sayfutdinov | Shutterstock
Mutirão de exames gratuitos de catarata e glaucoma por Divulgação/Lar Harmonia
Mutirão de exames gratuitos de catarata e glaucoma por Imagem: fizkes | Shutterstock
Mutirão de exames gratuitos de catarata e glaucoma por Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock
Mutirão de exames gratuitos de catarata e glaucoma por Imagem: DuxX | Shutterstock
Mutirão de exames gratuitos de catarata e glaucoma por ony Winston/Agência Saúde-DF
Mutirão de exames gratuitos de catarata e glaucoma por Divulgação/Fundação Lar Harmonia
1 de 8
Mutirão de exames gratuitos de catarata e glaucoma por Imagem: YAKOBCHUK VIACHESLAV | Shutterstock

Podem participar homens e mulheres a partir de 50 anos. Pessoas com histórico familiar de glaucoma ou catarata também podem se inscrever a partir dos 20 anos. Para realizar os exames, é necessário apresentar originais e cópias do RG, cartão do SUS de Salvador e comprovante de residência.

Leia mais

Imagem - Covid-19 deixou 149 mil crianças e adolescentes órfãos em 2020 e 2021

Covid-19 deixou 149 mil crianças e adolescentes órfãos em 2020 e 2021

Imagem - Mulher morre após tomar refrigerante e espumar pela boca na Bahia

Mulher morre após tomar refrigerante e espumar pela boca na Bahia

Criada em 1994, a Fundação Lar Harmonia é uma instituição sem fins lucrativos que há mais de 30 anos dedica-se à promoção da saúde, bem-estar e inclusão social, com foco em famílias em situação de vulnerabilidade dos bairros Bairro da Paz, Alto do Coqueirinho e Baixa do Tubo.

Tags:

Salvador Saúde

Mais recentes

Imagem - Veja alimentos e hábitos para melhorar a saúde do intestino

Veja alimentos e hábitos para melhorar a saúde do intestino
Imagem - Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana
Imagem - Trabalhador morre soterrado após cair em silo de soja de fazenda na Bahia

Trabalhador morre soterrado após cair em silo de soja de fazenda na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada