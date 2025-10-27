Fundação oferece mutirão gratuito de glaucoma e catarata em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11:06
A Fundação Lar Harmonia realiza o 23º Mutirão de Glaucoma e Catarata no próximo domingo (2), das 7h às 14h, no Ambulatório Médico Odontológico Eurípedes Barsanulfo (AMEB), em Piatã, em Salvador.
Ao todo, serão disponibilizadas 150 vagas para exames gratuitos de detecção de glaucoma e catarata, doenças oculares que, se tratadas precocemente, podem evitar a perda da visão. O agendamento já está aberto e pode ser feito no site oficial da fundação.
Podem participar homens e mulheres a partir de 50 anos. Pessoas com histórico familiar de glaucoma ou catarata também podem se inscrever a partir dos 20 anos. Para realizar os exames, é necessário apresentar originais e cópias do RG, cartão do SUS de Salvador e comprovante de residência.
Criada em 1994, a Fundação Lar Harmonia é uma instituição sem fins lucrativos que há mais de 30 anos dedica-se à promoção da saúde, bem-estar e inclusão social, com foco em famílias em situação de vulnerabilidade dos bairros Bairro da Paz, Alto do Coqueirinho e Baixa do Tubo.