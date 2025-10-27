SAÚDE

Fundação oferece mutirão gratuito de glaucoma e catarata em Salvador

Ação ocorre no Ambulatório Médico Odontológico Eurípedes Barsanulfo (AMEB), em Piatã

Millena Marques

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11:06

Mutirão de exames gratuitos de catarata e glaucoma Crédito: Divulgação/Lar Harmonia

A Fundação Lar Harmonia realiza o 23º Mutirão de Glaucoma e Catarata no próximo domingo (2), das 7h às 14h, no Ambulatório Médico Odontológico Eurípedes Barsanulfo (AMEB), em Piatã, em Salvador.

Ao todo, serão disponibilizadas 150 vagas para exames gratuitos de detecção de glaucoma e catarata, doenças oculares que, se tratadas precocemente, podem evitar a perda da visão. O agendamento já está aberto e pode ser feito no site oficial da fundação.

Podem participar homens e mulheres a partir de 50 anos. Pessoas com histórico familiar de glaucoma ou catarata também podem se inscrever a partir dos 20 anos. Para realizar os exames, é necessário apresentar originais e cópias do RG, cartão do SUS de Salvador e comprovante de residência.