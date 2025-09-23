Corrida Colorida está com inscrições abertas; saiba como participar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16:35
A VII Corrida Colorida do Martagão Gesteira está com inscrições abertas. A prova acontece no dia 9 de novembro, no novo calçadão de Patamares, em duas modalidades: a competitiva e a festiva. Toda a renda arrecadada com as inscrições será revertida para o hospital, referência em pediatria e um dos maiores do Norte e Nordeste.
“Esta é a sétima edição da corrida mais colorida e solidária de Salvador, em prol de um hospital que é patrimônio dos baianos. São eventos como este que nos ajudam a manter atendimento de qualidade e humanizado para quem mais precisa. Esperamos a participação de mais de 4 mil corredores”, destaca a diretora de captação de recursos da Liga Álvaro Bahia (mantenedora do Martagão), Lareyne Almeida.
Corrida Colorida do Martagão Gesteira
Quem quiser participar pode se inscrever através do site Corridas Jardel Moura. A modalidade competitiva vai ter um percurso de 5 km e começar 6h. Além disso, os cinco primeiros colocados de cada categoria (masculino e feminino) terão troféus e prêmios. Já a festiva, vai começar às 7h30 e tem um percurso de 4km com quatro estações de cores ao longo do trajeto. Todos os participantes dessa modalidade ganham medalha.
“Essa edição da Corrida ganha um significado ainda mais especial porque, em 2025, o hospital completou 60 anos. O Martagão extrapola seus muros e vai interagir com toda a sociedade, nas ruas. É um evento para toda família. Hora de celebrar e promover essa instituição que preza pela saúde de tantas crianças e adolescentes baianos”, acrescenta a diretora do hospital, Andrezza Santana.