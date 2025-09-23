FESTIVA E SOLIDÁRIA

Corrida Colorida está com inscrições abertas; saiba como participar

A sétima edição da prova terá toda renda revertida para o Hospital Martagão Gesteira

Monique Lobo

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16:35

Corrida Colorida do Martagão Gesteira Crédito: Marcus Rodrigues/Divulgação

A VII Corrida Colorida do Martagão Gesteira está com inscrições abertas. A prova acontece no dia 9 de novembro, no novo calçadão de Patamares, em duas modalidades: a competitiva e a festiva. Toda a renda arrecadada com as inscrições será revertida para o hospital, referência em pediatria e um dos maiores do Norte e Nordeste.

“Esta é a sétima edição da corrida mais colorida e solidária de Salvador, em prol de um hospital que é patrimônio dos baianos. São eventos como este que nos ajudam a manter atendimento de qualidade e humanizado para quem mais precisa. Esperamos a participação de mais de 4 mil corredores”, destaca a diretora de captação de recursos da Liga Álvaro Bahia (mantenedora do Martagão), Lareyne Almeida.

Quem quiser participar pode se inscrever através do site Corridas Jardel Moura. A modalidade competitiva vai ter um percurso de 5 km e começar 6h. Além disso, os cinco primeiros colocados de cada categoria (masculino e feminino) terão troféus e prêmios. Já a festiva, vai começar às 7h30 e tem um percurso de 4km com quatro estações de cores ao longo do trajeto. Todos os participantes dessa modalidade ganham medalha.