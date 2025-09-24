PRIMAVERA CHEGOU

Defesa Civil alerta para chuvas e ventos fortes nos próximos dias; veja previsão em Salvador

Frente fria deve mudar o clima na capital nos próximos dias

Yan Inácio

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 16:57

Chuva de Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O início da primavera nesta segunda-feira (22) trouxe uma massa de ar quente e seca que manteve o tempo estável no começo da semana, mas a passagem de uma frente fria aumentará a instabilidade, provocando chuvas e ventos intensos nos próximos dias, de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal)

Nesta quarta-feira (24) e na quinta-feira (25), a previsão é de parcialmente nublado, com 30% de chance de chuva, com temperaturas que vão variar entre 21ºC e 31ºC. Para sexta-feira (26), é previsto céu nublado a parcialmente nublado com chuvas moderadas, a qualquer hora do dia.

Já no sábado (27), a previsão é céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuvas por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. No domingo (28), o céu deve continuar parcialmente nublado. As temperaturas também devem variar entre 20°C (mínima) e 39°C (máxima).