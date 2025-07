ARTE, CULTURA E HERANÇA AFRICANA

Dendê das Pretas: evento que celebra as mulheres negras segue até sexta (25) no Terreiro Casa Branca

Nesta quinta (24), tem um recital com poesia e música e, na sexta, uma roda de capoeira em homenagem a Vovó Cici de Oxalá

A 2ª edição do Dendê das Pretas, que movimenta o Terreiro Casa Branca desde segunda (21), segue até sexta-feira (26), com diversas atividades que celebram o Dia Internacional das Mulheres Negras, Afro Latino-americanas e Caribenhas e o Dia Nacional de Tereza de Benguela, ambos comemorados na sexta. >

Com uma programação potente, o evento reúne cerca de 60 alunos, professores e mestres no Espaço Cultural Vovó Conceição, que fica no terreiro, localizado no Engenho Velho da Federação, em Salvador. Toda a programação é gratuita.>