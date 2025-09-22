TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA

Dez linhas que operam no subsolo da Estação da Lapa vão para o térreo do terminal; saiba quais

A mudança acontece a partir deste sábado (27) por conta de melhorias na Plataforma H

Dez linhas que operam no subsolo da Estação da Lapa vão operar provisoriamente no pavimento térreo, a partir deste sábado (27), informou a Secretaria de Mobilidade (Semob), nesta segunda-feira (22). A mudança acontece para a realização de melhorias na Plataforma H do subsolo do terminal.

Serão instalados toldos provisórios no pavimento térreo para abrigar os passageiros. Essa ação integra um conjunto de melhorias que a Prefeitura de Salvador vem realizando no terminal, como reforço da sinalização, iluminação e melhorias na parte viária e de infraestrutura.

Todas as linhas que operam na Plataforma H do subsolo serão transferidas para o pavimento térreo. Agentes da Secretaria de Mobilidade (Semob) estarão no terminal para orientar passageiros e operadores do sistema convencional. As mudanças permanecerão em vigor enquanto as obras na plataforma H estiverem em andamento.

As linhas ficarão distribuídas no térreo da seguinte forma:

Plataforma A

Linhas 0530 - Lapa x Cosme de Farias; 0117 - Lapa x Brotas/Daniel Lisboa via Waldemar Falcão; e 0503 - Brotas x Lapa

Plataforma C