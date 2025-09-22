Dez linhas que operam no subsolo da Estação da Lapa vão para o térreo do terminal; saiba quais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 18:23
Dez linhas que operam no subsolo da Estação da Lapa vão operar provisoriamente no pavimento térreo, a partir deste sábado (27), informou a Secretaria de Mobilidade (Semob), nesta segunda-feira (22). A mudança acontece para a realização de melhorias na Plataforma H do subsolo do terminal.
Serão instalados toldos provisórios no pavimento térreo para abrigar os passageiros. Essa ação integra um conjunto de melhorias que a Prefeitura de Salvador vem realizando no terminal, como reforço da sinalização, iluminação e melhorias na parte viária e de infraestrutura.
Todas as linhas que operam na Plataforma H do subsolo serão transferidas para o pavimento térreo. Agentes da Secretaria de Mobilidade (Semob) estarão no terminal para orientar passageiros e operadores do sistema convencional. As mudanças permanecerão em vigor enquanto as obras na plataforma H estiverem em andamento.
As linhas ficarão distribuídas no térreo da seguinte forma:
Plataforma A
Linhas 0530 - Lapa x Cosme de Farias; 0117 - Lapa x Brotas/Daniel Lisboa via Waldemar Falcão; e 0503 - Brotas x Lapa
Plataforma C
Linhas 1615 - Lapa x Plataforma; 1648 - Alto do Cabrito / Boa Vista do Lobato x Estação Lapa; 1533 - Fazenda Coutos x Lapa; 1651 - Base Naval/São Thomé x Lapa (Via Estrada Velha); 1604 - Base Naval/São Thomé/Escola de Menor x Lapa (Via Escola de Menores); 1627 - Lapa x Terezinha; e 1628 - Lapa x Rio Sena.