VIOLÊNCIA

Dois homens são mortos durante confronto no Tororó

Caso é investigado pela polícia

Dois homens foram mortos durante uma ação da polícia no bairro do Tororó, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (15). Segundo a versão dos policiais, agentes militares foram recebidos a tiros na localidade e revidaram. >

Uma guarnição da Polícia Militar estava em diligências no local para apurar uma ocorrência de confronto entre dois grupos criminosos. Ao chegar no bairro, um grupo de homens disparou contra a viatura. Os dois homens foram atingidos e encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram. >