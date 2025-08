OPORTUNIDADE

Duelo de Seminovos tem veículos a partir de R$ 25 mil em Salvador

Evento acontece no estacionamento do supermercado Assaí da Avenida Paralela, entre esta sexta-feira (1º) e domingo (3)

A 27ª edição do Duelo dos Seminovos tem veículos a partir de R$ 25,9 mil em Salvador. Com entrada gratuita, o evento acontece entre esta sexta-feira (1º) e domingo (3), no estacionamento do supermercado Assaí da Avenida Paralela.>