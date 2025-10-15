OPORTUNIDADE

Escola bilíngue de Salvador oferece 36 bolsas de estudo com até 100% de desconto

Provas para ensino médio e fundamental serão no próximo sábado (18)

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 15:21

Escola Rembrandt, na Paralela Crédito: Divulgação

A Escola Rembrandt, na Avenida Paralela, está oferecendo 36 bolsas de estudos com descontos na mensalidade que variam de 50% a 100%. O processo seletivo é voltado para estudantes do ensino fundamental e médio. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site da instituição.

A prova ocorre no próximo sábado (18), nos turnos da tarde e da manhã, na sede da instituição. Serão realizados doze ciclos de seleção, com três bolsas distribuídas em cada. Os melhores colocados em cada categoria garantem bolsas de 50%, e os primeiros lugares disputarão entre si as bolsas integrais.

Segundo a escola, a instituição tem infraestrutura moderna com ambientes adequados para o aprendizado, prática esportiva e desenvolvimento artístico, além de contar com corpo docente qualificado. O ensino é estruturado em excelência acadêmica, programa bilíngue, desenvolvimento socioemocional e cultura global.