Escola bilíngue de Salvador oferece 36 bolsas de estudo com até 100% de desconto

Provas para ensino médio e fundamental serão no próximo sábado (18)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 15:21

Escola Rembrandt, na Paralela
Escola Rembrandt, na Paralela Crédito: Divulgação

A Escola Rembrandt, na Avenida Paralela, está oferecendo 36 bolsas de estudos com descontos na mensalidade que variam de 50% a 100%. O processo seletivo é voltado para estudantes do ensino fundamental e médio. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site da instituição.

A prova ocorre no próximo sábado (18), nos turnos da tarde e da manhã, na sede da instituição. Serão realizados doze ciclos de seleção, com três bolsas distribuídas em cada. Os melhores colocados em cada categoria garantem bolsas de 50%, e os primeiros lugares disputarão entre si as bolsas integrais.

Segundo a escola, a instituição tem infraestrutura moderna com ambientes adequados para o aprendizado, prática esportiva e desenvolvimento artístico, além de contar com corpo docente qualificado. O ensino é estruturado em excelência acadêmica, programa bilíngue, desenvolvimento socioemocional e cultura global.

Segundo a diretora geral, Rosa Maria Mandracio, o programa reforça o compromisso da escola em oportunizar o acesso a uma educação de alto padrão. “Mais do que buscar aprovações, nossa missão é formar indivíduos preparados para a vida. Cada aluno recebe atenção individualizada e acompanhamento constante, que favorecem o desenvolvimento cognitivo, emocional e criativo”, diz.

