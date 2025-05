PRAZO CHEGANDO AO FIM

Estação de metrô em Salvador oferece orientação gratuita para declaração de imposto

Consultorias acontecem até o dia 23 de maio

Até o dia 23 de maio, a CCR Metrô Bahia, em parceria com a Fundação Visconde de Cairu, oferecem orientações para declaração de Imposto de Renda da Receita Federal. Os atendimento são realizadas de forma gratuita das 13h às 17h30, na Estação da Lapa. OS interessados serão atendidos por estudantes do curso de Contabilidade da Fundação supervisionados por professores. >

Com o objetivo de promover o acesso democrático à informação fiscal e facilitar o atendimento a quem tem dificuldade com o universo digital ou de compreensão das obrigações tributárias, ação utiliza o espaço como ponto de conexão entre educação, cidadania e mobilidade.>

O prazo de envio das declarações do Imposto de Renda (IR) está na reta final. Na Bahia, no entanto, quase metade das pessoas que devem compartilhar as informações financeiras relativas ao ano de 2024 com a Receita Federal ainda não cumpriram essa tarefa. De acordo com o órgão, apenas 940.403 contribuintes baianos – dos 1.829.334 que são esperados até o dia 30 de maio – declararam o imposto até a manhã da última segunda-feira (12). >