Ex que matou casal em escadaria de igreja na ACM é denunciado pelo MP: 'Emboscada'

Carol Neves
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 10:43
Preso desde o dia do crime, após ser entregue à polícia por um parente, o homem suspeito de matar a ex-companheira e o atual namorado dela, na Avenida ACM, em Salvador, teve a denúncia formalizada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). O órgão também pediu à Justiça a manutenção da prisão preventiva e que o acusado seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri de Salvador.
Os assassinatos aconteceram em dezembro do ano passado, em frente a uma igreja na Avenida ACM, região de Brotas, na capital baiana. As vítimas foram Lívia Denise Dias de Souza, de 23 anos, e Arthur Cesar Santos de Santana, de 25, que mantinha um relacionamento com ela na época do crime.
De acordo com a promotora de Justiça Mirella Brito, responsável pela denúncia, a morte de Lívia configura feminicídio qualificado, uma vez que o crime teria sido cometido por meio de uma emboscada. Conforme a denúncia, o acusado se posicionou previamente no local, aguardou a chegada das vítimas e agiu de forma repentina, surpreendendo Lívia e o namorado sem qualquer possibilidade de reação ou defesa. A acusação destaca que a escolha do local e o modo de execução demonstram planejamento e premeditação.
Ainda segundo o MP-BA, o denunciado e Lívia mantiveram um relacionamento amoroso por cerca de dez anos, encerrado em maio de 2024 por iniciativa dela. Conforme apontam as investigações, o acusado não aceitava o fim da relação e passou a perseguir a ex-companheira.
Em relação à morte de Arthur Cesar Santos de Santana, a denúncia atribui ao suspeito o crime de homicídio qualificado por motivo torpe, caracterizado pelo inconformismo com o novo relacionamento de Lívia, além do uso de recurso que também dificultou a defesa da vítima.
Relembre o crime
O casal foi atacado durante a noite da terça-feira (23), em frente a uma igreja na Avenida ACM, em Salvador. Tentando se proteger, Lívia e Arthur buscaram refúgio dentro do templo, mas foram atingidos ainda na escada e não resistiram aos ferimentos. Vinícius foi localizado por policiais militares na unidade médica, após denúncia de um parente dele. Ele estava com um revólver, munições, um canivete, um celular e um cartão de passagem do metrô. Preso, ele confessou o crime e permanece à disposição da Justiça.
Lívia trabalhava como atendente em uma rede de fast food e estava de férias. No momento do crime, passeava com Arthur, com quem havia começado um relacionamento recente. "Hoje minha mãe está sofrendo, minha família toda e por eu ser mulher e estar vulnerável, eu peço que vocês se cuidem", disse, emocionada, Letícia Kely de Souza, em entrevista à TV Bahia.