Feirão de veículos tem descontos de até R$ 30 mil para carros novos em Salvador

Combate de Marcas começa nesta sexta-feira (26) e vai até domingo (28)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 07:17

Crédito: Divulgação

Quem sonha com um carro novo pode ter grande oportunidade de consegui-lo com valores amigáveis em Salvador neste final de semana. Isso porque, entre esta sexta-feira (26) e o domingo (28), no Centro de Convenções, na Boca do Rio, a 30ª edição do feirão de veículos Combate de Marcas promete levar descontos de até R$ 30 mil para compradores.

O evento, que conta com espaços voltados para toda família, tem a proposta de oferecer carros a preços mais baixos e condições especiais de financiamento. A última edição do Combate aconteceu em março deste ano. No evento, 571 carros novos foram vendidos, acumulando uma movimentação de R$ 59 milhões em negócios fechados no feirão.

A previsão de quem organiza o evento, no entanto, é que esse recorde deve ser quebrado, já que a expectativa é garantir a venda de 600 carros nesta nova edição. Ao longo de todo final de semana, cerca de quatro mil pessoas devem passar pelo Centro de Convecções para conferir as ofertas disponíveis.

A variedade de ofertas, inclusive, é garantida porque o evento vai ter a participação de 23 concessionárias para que os visitantes possam escolher desde veículos populares até carro de alto padrão. Para além disso, o test drive pode ser feito na hora. Na estrutura do feirão, estarão presentes restaurantes, espaços para crianças e até área para pets.

