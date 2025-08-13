NOVO MODAL

FOTOS: veja como vai ficar o teleférico do Subúrbio em Salvador

Obras serão iniciadas no primeiro semestre de 2026

Millena Marques

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 07:00

Teleférico Crédito: Divulgação

Um dos principais projetos para garantir melhorias no transporte público de Salvador, o teleférico do Subúrbio promete reduzir o tempo reduzir o tempo de deslocamento em mais de 1h. O projeto é um modal complementar que ligará Praia Grande ao bairro de Campinas de Pirajá em um trajeto de 4,3 quilômetros, com quatro estações. As obras devem ser iniciadas no primeiro semestre de 2026 e finalizadas em três anos.

As quatro estações serão instaladas em Campinas de Pirajá (ao lado da estação do metrô), no centro de Pirajá, no Rio Sena (dentro do Projeto Mané Dendê) e em Praia Grande. No total, serão 27 torres. Em alguns pontos, a altura do equipamento chegará a 45 metros. Ele deve funcionar de domingo a domingo, com a tarifa incluída no modelo de integração atual e cabines panorâmicas com vista para a Baía de Todos-os-Santos. Confira fotos do projeto abaixo: