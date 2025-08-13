Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

FOTOS: veja como vai ficar o teleférico do Subúrbio em Salvador

Obras serão iniciadas no primeiro semestre de 2026

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 07:00

Teleférico
Teleférico Crédito: Divulgação

Um dos principais projetos para garantir melhorias no transporte público de Salvador, o teleférico do Subúrbio promete reduzir o tempo reduzir o tempo de deslocamento em mais de 1h. O projeto é um modal complementar que ligará Praia Grande ao bairro de Campinas de Pirajá em um trajeto de 4,3 quilômetros, com quatro estações. As obras devem ser iniciadas no primeiro semestre de 2026 e finalizadas em três anos.

As quatro estações serão instaladas em Campinas de Pirajá (ao lado da estação do metrô), no centro de Pirajá, no Rio Sena (dentro do Projeto Mané Dendê) e em Praia Grande. No total, serão 27 torres. Em alguns pontos, a altura do equipamento chegará a 45 metros. Ele deve funcionar de domingo a domingo, com a tarifa incluída no modelo de integração atual e cabines panorâmicas com vista para a Baía de Todos-os-Santos. Confira fotos do projeto abaixo:

Teleférico do Subúrbio

Estação Campinas de Pirajá por Divulgação
Estação Mané Dendê por Divulgação
Estação Mané Dendê por Divulgação
Estação Praia Grande por Divulgação
Estação Campinas de Pirajá por Divulgação
Estação de Pirajá por Divulgação
1 de 6
Estação Campinas de Pirajá por Divulgação

Leia mais

Imagem - Salvador assina contrato de R$ 900 milhões para financiar teleférico no Subúrbio e outros projetos

Salvador assina contrato de R$ 900 milhões para financiar teleférico no Subúrbio e outros projetos

Imagem - Teleférico do Subúrbio recebe R$ 670 milhões para construção; veja o projeto

Teleférico do Subúrbio recebe R$ 670 milhões para construção; veja o projeto

Mais recentes

Imagem - Conheça os cinco principais tipos de hepatite e como prevenir

Conheça os cinco principais tipos de hepatite e como prevenir
Imagem - Cantor de pagode é espancado até a morte em Lauro de Freitas

Cantor de pagode é espancado até a morte em Lauro de Freitas
Imagem - 42 adolescentes já foram baleados em Salvador e RMS em 2025; lembre vítimas fatais

42 adolescentes já foram baleados em Salvador e RMS em 2025; lembre vítimas fatais

MAIS LIDAS

Imagem - Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar
01

Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar

Imagem - Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro
02

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Imagem - Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos
03

Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos

Imagem - Disputa em família: herdeiro da Casas Bahia pede que irmão seja condenado por litigância de má-fé
04

Disputa em família: herdeiro da Casas Bahia pede que irmão seja condenado por litigância de má-fé