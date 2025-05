SALVADOR

Gestante dá à luz em quartel da Polícia Militar na Boca do Rio

Caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (26)

Ela pediu apoio para se deslocar até uma unidade hospitalar diante das contrações que estava sentindo e prontamente foi acomodada nas instalações do quartel da 39ª CIPM. Enquanto aguardava a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que havia sido acionada para fazer a condução segura e assistida diante do estado da gestante, as contrações aumentaram e ela deu à luz no interior do quartel da Polícia Militar com o apoio de cinco policiais militares: o subtenente Luiz Carlos, o cabo Eduardo e os soldados Mário, Vaniel e Albert.>