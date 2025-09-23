Acesse sua conta
Homem é morto a tiros em Itacaranha

Polícia Civil investiga o caso

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 14:38

Mais de uma tonelada de cabos de alumínio é recuperada pela SSP em Salvador
Policiais militares apoiam equipes Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Um homem foi encontrado morto em Itacaranha, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na tarde desta terça-feira (23). A Polícia Militar informou que uma guarnição da 14º Companhia Independente (CIPM) foi acionada por moradores que encontraram o corpo em via pública. Ele foi identificado como Israel. 

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e retirou a vítima do local. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). Segundo a polícia, ele foi alvo de disparos de arma de fogo. O caso será investigado pela Polícia Civil, através da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS)

Segundo informações da ocorrência, dois homens em um veículo efetuaram os disparos contra a vítima. A polícia informou que diligências são realizadas pela unidade policial especializada para esclarecer a autoria e motivação do crime.

Este é o segundo caso de execução registrado no Subúrbio Ferroviário em 24 horas. Na tarde de segunda-feira (22), um homem, identificado Adriano, morreu após ser baleado em um tiroteio na rua Cabaceiras, no bairro de Ilha Amarela. Segundo a Polícia Militar, policiais foram até o local para atender a ocorrência e encontraram o homem sem vida. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e remover o corpo.

