BELEZA NEGRA

Ilê Aiyê abre inscrições para concurso que vai eleger a Deusa do Ébano 2026

Candidatas de todo o Brasil podem se inscrever até 30 de novembro

Yan Inácio

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 15:50

Lorena Xavier é a Deusa do Ébano 2025 Crédito: Amanda Ercilia/GovBa

O bloco Ilê Aiyê abriu as inscrições para o concurso que vai eleger a Deusa do Êbano em 2026. Mulheres negras de todo Brasil tem até 30 de novembro para se candidatar e concorrer à vaga de Rainha de um dos maiores blocos afro do país.

As incrições podem ser feitas por meio de um formulário. Para se candidatar, as participantes devem ter entre 18 e 35 anos. Após o encerramento das inscrições, será divulgada a data de seleção das 15 finalistas ao título de Rainha do Ilê Aiyê, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu.





Deusas do Ébano no Afro Fashion Day 1 de 12