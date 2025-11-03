Acesse sua conta
Ilê Aiyê abre inscrições para concurso que vai eleger a Deusa do Ébano 2026

Candidatas de todo o Brasil podem se inscrever até 30 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 15:50

Lorena Xavier é a Deusa do Ébano 2025
Lorena Xavier é a Deusa do Ébano 2025 Crédito: Amanda Ercilia/GovBa

O bloco Ilê Aiyê abriu as inscrições para o concurso que vai eleger a Deusa do Êbano em 2026. Mulheres negras de todo Brasil tem até 30 de novembro para se candidatar e concorrer à vaga de Rainha de um dos maiores blocos afro do país.

As incrições podem ser feitas por meio de um formulário. Para se candidatar, as participantes devem ter entre 18 e 35 anos. Após o encerramento das inscrições, será divulgada a data de seleção das 15 finalistas ao título de Rainha do Ilê Aiyê, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu.


Lorena Xavier é a Deusa do Ébano 2025
A nova Deusa do Ébano só vai ser revelada na 45ª Noite da Beleza Negra. Atualmente, a coroa pertence à dançarina, comunicadora e escritora Lorena Bispo, vencedora da edição de 2025, e que havia sido eleita princesa em 2024.

