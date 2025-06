LAZER

Inscrições para aulas gratuitas de hidroginástica e natação em Salvador estão abertas

Prazo é limitado

As aulas acontecem nos três turnos, das 6h às 18h, com duração média de 45 minutos, dois dias por semana, de segunda a sexta, com periodicidade de um ano. Para se inscrever nas aulas de hidroginástica é necessário ter, no mínimo, 18 anos. Já para as aulas de natação, podem participar pessoas a partir dos seis anos. Todas as informações podem também ser conferidas no site.>