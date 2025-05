BENEFÍCIO FINANCEIRO

INSS oferece vagas extras para avaliação social de BPC em Salvador; veja como agendar

Atendimentos serão realizados no sábado (31) mediante agendamento prévio

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio da Gerência-Executiva em Salvador (BA), abriu 168 vagas extras para a avaliação social para Benefícios de Prestação Continuada (BPC). Os atendimentos serão realizados no próximo sábado (31), na Agência da Previdência Social Odilon Dórea, no bairro de Brotas.>

De acordo com o INSS, o BPC é concedido à pessoas com deficiência que estejam em situação de vulnerabilidade social. Além da comprovação da deficiência, é preciso atender ao critério de renda mensal do grupo familiar, que deve ser de até ¼ do salário mínimo por pessoa. Por ser de cunho assistencial, o BPC não exige contribuições mensais, não gera pensão por morte nem tem direito ao abono anual (décimo terceiro).>