Jovem de 22 anos morre afogado na praia de Jaguaribe

Corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (17)

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 07:38

Crédito: Reprodução

Um jovem de 22 anos morreu afogado na praia de Jaguaribe, em Salvador. O acidente aconteceu no último sábado (15), quando Salomão Sena de Oliveira Mota estava com amigos e entrou no mar para nadar, mas acabou submergindo.

O corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (17). O Corpo de Bombeiros foi acionado, e o reconhecimento da vítima já foi feito.

A 12ª Delegacia Territorial de Itapuã registrou o caso. Guias para remoção e necropsia foram emitidas.

Salvamar reforça orientações sobre banho de mar

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), alerta que, ao chegar nas praias, é recomendável procurar um mirante do órgão.

Outra observação é o cuidado com o consumo de bebidas alcoólicas. Ao fazer o uso delas, o banho de mar deve ser evitado, pois o álcool na corrente sanguínea pode gerar uma falsa sensação de capacidade física favorável a enfrentar as ondas e correntezas, o que pode ser perigoso.

Também é importante ter cuidado com as boias, pois objetos flutuantes são levados mais facilmente pela correnteza, por isso, no mar, não se deve apostar na segurança das boias.

Outra ação preventiva realizada pela Salvamar para alertar os banhistas é a colocação de bandeiras, em trechos de praia considerados perigosos. Esses são indicativos da condição do mar para o dia. A bandeira vermelha, por exemplo, representa mar muito agitado e indica a impossibilidade de mergulho no trecho demarcado, devido ao risco elevado de afogamento.