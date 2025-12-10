Margareth Menezes anuncia show com sete blocos afros para celebrar 25 anos do 'Maga Afropopbrasileiro’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:19
A cantora Margareth Menezes, atual ministra da Cultura, anunciou um show especial para comemorar os 25 anos do álbum 'Maga Afropopbrasileiro', disco que trouxe o hit 'Dandalunda'. O evento acontecerá no dia 31 de janeiro de 2026, no Candyall Guetho Square, em Salvador.
A informação foi divulgada inicialmente pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, e confirmada pela artista no Instagram, na última terça-feira (9). “Vamos revisitar essa obra tão importante para minha carreira e que deu início ao Movimento Afropopbrasileiro”, escreveu Margareth. Infomações sobre os ingressos serão divulgadas em breve.
A cantora confirmou a participação de sete blocos afros no show: Olodum, Ilê Aiyê, Cortejo Afro, Filhos de Gandhy, Banda Didá, Muzenza e Malê Debalê.
O álbum, foi lançado em 2001, e conta com sucessos da carreira da artista como a música “Dandalunda”, composta por Carlinhos Brown. Este foi o quinto álbum da carreira de Margareth, que surgiu com o álbum autointitulado em 1988.