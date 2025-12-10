Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Margareth Menezes anuncia show com sete blocos afros para celebrar 25 anos do 'Maga Afropopbrasileiro’

Evento acontecerá no dia 31 de janeiro de 2026, no Candyall Guetho Square, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:19

Margareth Menezes
Margareth Menezes Crédito: Divulgação

A cantora Margareth Menezes, atual ministra da Cultura, anunciou um show especial para comemorar os 25 anos do álbum 'Maga Afropopbrasileiro', disco que trouxe o hit 'Dandalunda'. O evento acontecerá no dia 31 de janeiro de 2026, no Candyall Guetho Square, em Salvador.

A informação foi divulgada inicialmente pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, e confirmada pela artista no Instagram, na última terça-feira (9). “Vamos revisitar essa obra tão importante para minha carreira e que deu início ao Movimento Afropopbrasileiro”, escreveu Margareth. Infomações sobre os ingressos serão divulgadas em breve.

A cantora confirmou a participação de sete blocos afros no show: Olodum, Ilê Aiyê, Cortejo Afro, Filhos de Gandhy, Banda Didá, Muzenza e Malê Debalê.

Leia mais

Imagem - Vendas para camarote do show de Roberto Carlos em Salvador começam hoje; veja onde comprar

Vendas para camarote do show de Roberto Carlos em Salvador começam hoje; veja onde comprar

Imagem - Salvador terá linha gratuita de ônibus durante intervenções na Av. ACM

Salvador terá linha gratuita de ônibus durante intervenções na Av. ACM

Imagem - Moradores de Feira de Santana devem pagar 40% a menos na taxa de esgoto

Moradores de Feira de Santana devem pagar 40% a menos na taxa de esgoto

O álbum, foi lançado em 2001, e conta com sucessos da carreira da artista como a música “Dandalunda”, composta por Carlinhos Brown. Este foi o quinto álbum da carreira de Margareth, que surgiu com o álbum autointitulado em 1988.

Tags:

Bahia Salvador

Mais recentes

Imagem - Mototáxi em Salvador tem novas normas; veja o que muda

Mototáxi em Salvador tem novas normas; veja o que muda
Imagem - Carga com iPhones e tirzepatida é apreendida em ônibus de turismo no interior da Bahia

Carga com iPhones e tirzepatida é apreendida em ônibus de turismo no interior da Bahia
Imagem - Faturou R$ 50 mil: diarista é presa por aplicar golpe que enganou 300 pessoas em Porto Seguro

Faturou R$ 50 mil: diarista é presa por aplicar golpe que enganou 300 pessoas em Porto Seguro

MAIS LIDAS

Imagem - Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba
01

Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba

Imagem - Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro
02

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Imagem - 4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)
03

4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava
04

Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava