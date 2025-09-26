Acesse sua conta
Marinha emite alerta para orla de Salvador; confira

Mau tempo provoca chuva na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 17:15

Chuva em Salvador
Chuva em Salvador Crédito: Elias Dantas /Alô Alô Bahia (Arquivo)

A Marinha do Brasil emitiu um alerta nesta sexta-feira (26) sobre as condições da orla do estado da Bahia, entre Salvador e Conde, no Litoral Norte. A passagem de uma frente fria no oceano deve provocar ressaca da faixa litorânea, com ondas de até 2,5 metros. O aviso é válido até a manhã de sábado (27), podendo ser prorrogado.

O aviso contempla cerca de 150 quilômetros da costa baiana, entre a capital e parte norte no litoral do estado. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) também alerta para a frente fria no final de semana. No sábado (27), a chance de chuva é de 90%, e há previsão para ventos de 48 km/h (considerados muito fortes).

Já no domingo (26), o céu fica parcialmente nublado e há maior probabilidade de que o sol apareça. A chance de chuva é de 40%, e os ventos devem registrar até 31 km/h (considerados forte). 

A Codesal divulgou, nesta sexta-feira (26), a lista dos bairros que registraram as rajadas de ventos mais significativas de Salvador. São eles: Coutos (55 km/h), Barra (51,5), Itapuã (41,4), Valéria (40,3) e Canabrava (39,6). Os bairros onde mais choveu nas últimas 24 horas foram Brotas, Ondina, Fazenda Grande do Retiro, Barris e Barbalho. 

