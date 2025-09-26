Acesse sua conta
Empresária do crime: mulher é presa por integrar facção e lavar mais de R$ 12 milhões

De acordo com a investigação, ela teria realizado transações financeiras direcionadas à lideranças do grupo

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 19:04

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/PCBA

Uma empresária de 32 anos foi presa, na quinta-feira (25), em Porto Seguro, na região Sul da Bahia, por envolvimento com uma facção criminosa que atua no estado.

A mulher, que não teve o nome revelado, seria a proprietária de empresas de fachada usadas para lavar dinheiro da organização criminosa. Através dessas empresas, ela teria realizado transações financeiras direcionadas à lideranças envolvidas com a comercialização de entorpecentes na região.

No total, ela movimentou R$ 12.182.310,57 em transações financeiras, de acordo com informações divulgadas pelo G1. Segundo a Polícia Civil, a empresária tinha um patrimônio 21% maior do que a sua renda presumida.

A prisão da mulher integrou a Operação Mandrak, que busca desarticular um grupo criminoso que atua em Porto Seguro. Ainda de acordo com a polícia, outros envolvidos ainda são procurados.

Tags:

Prisão Porto Seguro Criminoso Organização

