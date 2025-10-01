AÇÃO

Metrô Bahia será gratuito para mulheres nesta quarta (1º); veja quem tem direito

Medida será aplicada em todas as estações do modal

Millena Marques

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:02

Metrô de Salvador Crédito: Divulgação

O Metrô Bahia vai oferecer, nesta quarta-feira (1º), gratuidade no transporte para mulheres que agendaram o exame de mamografia. A medida, que será aplicada em todas as estações do modal, visa facilitar o trajeto das pacientes até a Arena Fonte Nova, local do evento de abertura das ações de conscientização do Outubro Rosa.

Para ter acesso à gratuidade, basta apresentar a confirmação de agendamento recebida por WhatsApp, e-mail ou pelo aplicativo da Feira Saúde Mais Perto 2025.

O governo estadual abre nesta quarta, na Arena Fonte Nova, a edição 2025 do Outubro Rosa com uma ação intensificada de rastreamento do câncer de mama. Neste dia começa a oferta de 40 mil mamografias que serão realizadas ao longo do mês para mulheres de 40 a 69 anos, público considerado prioritário na detecção precoce da doença.

Os exames serão feitos mediante agendamento prévio pelo site do Governo da Bahia. Em Salvador, os exames serão realizados em carretas que têm a capacidade de realizar até 154 procedimentos por dia.

As unidades móveis ficarão nos bairros:

Nazaré;

Cabula;

Pau da Lima;

Bonfim;

Caixa D’Água;

São Cristóvão;

Piatã;

Ondina;

Brotas;

Cajazeiras;

Itacaranha;

Centro Administrativo da Bahia (CAB);

São Tomé de Paripe;

Caminho das Árvores.

Na capital baiana, os agendamentos também podem ser realizados em três pontos fixo: estações da Lapa, Mussurunga e Pirajá, com funcionamento nos dias 24, 25 e 26 de setembro, das 7h às 17h.

No interior do estado, os atendimentos serão realizados pelas 24 Policlínicas Regionais. Os agendamentos devem ser feitos por meio das secretarias municipais de Saúde. Confira lista das cidades que receberão o serviço gratuito:

Alagoinhas;

Barreiras;

Brumado;

Eunápolis;

Feira de Santana;

Guanambi;

Ilhéus;

Irecê;

Itaberaba;

Itabuna;

Jacobina;

Jequié;

Juazeiro;

Paulo Afonso;

Ribeira do Pombal;

Santa Maria da Vitória;

Santo Antônio de Jesus;

Senhor do Bonfim;

Serrinha;

Simões Filho;

Teixeira de Freitas;

Valença;

Vitória da Conquista;