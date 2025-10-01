Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Metrô Bahia será gratuito para mulheres nesta quarta (1º); veja quem tem direito

Medida será aplicada em todas as estações do modal

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:02

Metrô de Salvador
Metrô de Salvador Crédito: Divulgação

O Metrô Bahia vai oferecer, nesta quarta-feira (1º), gratuidade no transporte para mulheres que agendaram o exame de mamografia. A medida, que será aplicada em todas as estações do modal, visa facilitar o trajeto das pacientes até a Arena Fonte Nova, local do evento de abertura das ações de conscientização do Outubro Rosa.

Para ter acesso à gratuidade, basta apresentar a confirmação de agendamento recebida por WhatsApp, e-mail ou pelo aplicativo da Feira Saúde Mais Perto 2025. 

Outubro Rosa

Governo do Estado abre Outubro Rosa com oferta de mamografias por Leonardo Rattes / Saúde GovBA
Governo do Estado abre Outubro Rosa com oferta de mamografias por Leonardo Rattes / Saúde GovBA
Governo do Estado abre Outubro Rosa com oferta de mamografias por Leonardo Rattes / Saúde GovBA
oUTUBRO por Ascom I Oncoclínicas
Campanha de Outubro Rosa da Sesab por Leonardo Rattes I Saúde GovBA
Outubro Rosa por Divulgação
1 de 6
Governo do Estado abre Outubro Rosa com oferta de mamografias por Leonardo Rattes / Saúde GovBA

O governo estadual abre nesta quarta, na Arena Fonte Nova, a edição 2025 do Outubro Rosa com uma ação intensificada de rastreamento do câncer de mama. Neste dia começa a oferta de 40 mil mamografias que serão realizadas ao longo do mês para mulheres de 40 a 69 anos, público considerado prioritário na detecção precoce da doença.

Os exames serão feitos mediante agendamento prévio pelo site do Governo da Bahia. Em Salvador, os exames serão realizados em carretas que têm a capacidade de realizar até 154 procedimentos por dia.

Leia mais

Imagem - Nova avenida Dorival Caymmi ganha ciclofaixa, pontos de ônibus modernos e calçadas adaptadas

Nova avenida Dorival Caymmi ganha ciclofaixa, pontos de ônibus modernos e calçadas adaptadas

Imagem - Anvisa proíbe comercialização de máscara modeladora, sérum e outros cosméticos; confira

Anvisa proíbe comercialização de máscara modeladora, sérum e outros cosméticos; confira

As unidades móveis ficarão nos bairros:

Nazaré;

Cabula;

Pau da Lima;

Bonfim;

Caixa D’Água;

São Cristóvão;

Piatã;

Ondina;

Brotas;

Cajazeiras;

Itacaranha;

Centro Administrativo da Bahia (CAB);

São Tomé de Paripe;

Caminho das Árvores.

Na capital baiana, os agendamentos também podem ser realizados em três pontos fixo: estações da Lapa, Mussurunga e Pirajá, com funcionamento nos dias 24, 25 e 26 de setembro, das 7h às 17h.

No interior do estado, os atendimentos serão realizados pelas 24 Policlínicas Regionais. Os agendamentos devem ser feitos por meio das secretarias municipais de Saúde. Confira lista das cidades que receberão o serviço gratuito:

Alagoinhas;

Barreiras;

Brumado;

Eunápolis;

Feira de Santana;

Guanambi;

Ilhéus;

Irecê;

Itaberaba;

Itabuna;

Jacobina;

Jequié;

Juazeiro;

Paulo Afonso;

Ribeira do Pombal;

Santa Maria da Vitória;

Santo Antônio de Jesus;

Senhor do Bonfim;

Serrinha;

Simões Filho;

Teixeira de Freitas;

Valença;

Vitória da Conquista;

São Francisco do Conde.

Mais recentes

Imagem - Wagner Moura faz ensaio aberto do seu aguardado espetáculo em Salvador; veja fotos

Wagner Moura faz ensaio aberto do seu aguardado espetáculo em Salvador; veja fotos
Imagem - MPT apura novo acidente de trabalho em prédio de luxo no Horto Florestal

MPT apura novo acidente de trabalho em prédio de luxo no Horto Florestal
Imagem - Quatro PMs, esposa e filho do deputado Binho Galinha são presos em operação na Bahia

Quatro PMs, esposa e filho do deputado Binho Galinha são presos em operação na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador
01

Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador

Imagem - 3 signos que podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias
02

3 signos que podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias

Imagem - Quatro PMs, esposa e filho do deputado Binho Galinha são presos em operação na Bahia
03

Quatro PMs, esposa e filho do deputado Binho Galinha são presos em operação na Bahia

Imagem - Deputado baiano Binho Galinha é alvo de prisão por liderar organização criminosa
04

Deputado baiano Binho Galinha é alvo de prisão por liderar organização criminosa