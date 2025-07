FATALIDADE

Motociclista morre e garupa fica ferido após acidente na Paralela

Trânsito ficou congestionado na região, mas já foi normalizado, segundo a Transalvador

Um motociclista morreu e a pessoa que estava na garupa da moto ficou ferida após um acidente por volta das 5h da manhã deste sábado (19), na Avenida Paralela, na altura do Bairro da Paz. O trânsito ficou congestionado após a colisão, mas segundo a Transalvador, já foi normalizado.>

A vítima, que não foi identificada, morreu no local. O ferido foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para uma unidade de saúde na região. Não há informações sobre seu estado de saúde. A Transalvador foi questionada sobre as causas do acidente, mas não soube informá-las.>