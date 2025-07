BATIDA

Mulher morre e outras três pessoas ficam feridas após carro capotar na Bahia

Acidente aconteceu na manhã deste sábado (19) na BR-349

Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um carro capotar por volta das 5h da manhã deste sábado (19), no km 1097 da BR-349, na altura de Correntina, no oeste da Bahia.>

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRE), a motorista perdeu o controle do carro, saiu da pista e o veículo capotou no acostamento. A mulher, que não foi identificada, morreu no local. >