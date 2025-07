VÍTIMA FATAL

Acidente entre três carros deixa mulher morta e causa engarrafamento de 5km na BR-324

Caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (18)

Um acidente grave foi registrado na manhã desta sexta-feira (18), na BR-324, no trecho que passa pela cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A batida, que envolveu três carros de pequeno porte, deixou uma mulher morta e interditou, de maneira parcial, causando um engarrafamento de cerca de 5km na via. >

O caso foi confirmado pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal na Bahia (PRF). “Ocorreu um acidente do tipo engavetamento com três veículos pequenos, resultando na morte de uma passageira de um dos veículos, com pista interditada parcialmente”, informou a Superintendência através de nota. >