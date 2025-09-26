SUSTO

Mulher invade escola e ameaça ex-diretora com massageador em Salvador

Polícia Militar for acionada para a ocorrência

Maysa Polcri

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 14:35

Episódio foi registrado na Escola Municipal de Paripe Crédito: Reprodução/Google Maps

Alunos e professores da Escola Municipal de Paripe, localizada na rua Tupi, em Salvador, foram surpreendidos com a invasão de uma ex-funcionária nesta sexta-feira (26). A mulher entrou na unidade de ensino sem autorização e ameaçou a vice-diretora da escola. A Polícia Militar precisou ser acionada para conter a invasora.

A ex-funcionária, que apresentava sinais de alteração, utilizava um dispositivo de massagem simulando uma arma de fogo em suas vestes, segundo informações da Polícia Militar. Os policiais foram acionados pela equipe escolar assim que a mulher invadiu a unidade. A invasora foi encaminhada à delegacia, e a vice-diretora prestou boletim de ocorrência.

Ninguém se feriu durante o episódio, e as aulas seguiram normalmente, de acordo com a Secretaria Municipal da Educação (Smed). A pasta lamentou o ocorrido. "A situação foi rapidamente controlada, com o apoio da equipe escolar que acionou de imediato a Polícia Militar. Apesar do episódio, não houve feridos, e as atividades seguem normalmente", afirma.

"A Smed reforça que não coaduna com atitudes de violência de qualquer natureza e seguirá prestando todo o suporte necessário à comunidade escolar", completa a pasta.